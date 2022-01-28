В РПЦ считают обвинения в попытках изменить православное учение о церкви несостоятельными

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Обвинение Александрийского патриархата в адрес Русской православной церкви в изменении православной экклезиологии (учения о церкви) несостоятельно - искажения допущены Константинопольским патриархатом, говорится в заявлении Священного синода РПЦ.

"Священный синод Русской православной церкви со скорбью отмечает искажение православной экклезиологии, проявившееся в реализации сценария так называемой украинской автокефалии. Однако это искажение допущено не Русской церковью, как утверждается в коммюнике Александрийского синода. Оно обнаруживается в деяниях Константинопольского патриархата, беззаконно вторгшегося на Украину, а также в заявлениях его высоких представителей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦ.

Священный синод Русской православной церкви призвал Александрийского патриарха Феодора и архиереев Александрийского патриархата отказаться от поддержки раскольнической "Православной церкви Украины". "Призываем блаженнейшего патриарха Александрийского Феодора II и архипастырей святейшей церкви Александрийской отказаться от поддержки украинского раскола и вернуться на канонический путь, дабы сохранить единство святого православия", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что члены Священного синода РПЦ помнят предыдущие выступления предстоятелей Александрийской православной церкви в поддержку канонического православия на Украине, включая заявления патриарха Феодора, которые он неоднократно делал в прошлом вплоть до недавнего времени. В частности, еще в 2018 году, посещая Одессу, патриарх Феодор призывал верующих быть верными "канонической церкви Украины, которую возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий". "Однако 8 ноября 2019 года блаженнейший патриарх Феодор неожиданно заявил о признании украинской раскольнической группы, начал поминовение ее возглавителя на богослужениях, а 13 августа 2021 года вступил с ним в прямое евхаристическое общение", - говорится в заявлении.

Члены Синода напомнили, что признание патриархом Феодором раскольнической структуры на Украине вызвало неприятие, в том числе, внутри самой Александрийской православной церкви. "Многие ее священнослужители публично выступили в защиту канонической Украинской церкви, заявили о несогласии с явно незаконным решением своего предстоятеля и не захотели находиться в каноническом подчинении тому, кто встал на путь раскола", - отмечается в документе.

Синод также обратил внимание на попытки Константинополя утвердить первого по диптиху предстоятеля в качестве "первого без равных" в православной церкви, который якобы обладает исключительным правом по своему усмотрению предоставлять и отнимать автокефалии, отторгать у поместных церквей их части, в одностороннем порядке отзывать документы более чем трехсотлетней давности, единолично отменять судебные решения архиерейских соборов иных автокефальных церквей и произвольно "восстанавливать" в священном сане лиц, никогда его не имевших. Все эти попытки, отмечается в обращении, являются "несомненным отступлением от святоотеческого учения о церкви и многовекового православного предания".

Члены Синода РПЦ также заявили о неправомерности утверждать, как это делается в заявлении Синода Александрийского патриархата, о якобы "признании автокефалии Украинской православной церкви" патриархом Феодором. Подобное утверждение, отметил Синод РПЦ, основано "на заведомо ложном тезисе", поскольку УПЦ как существовала, так и доныне существует в качестве самостоятельной в своем управлении части Русской православной церкви и никакой автокефалии Украинская церковь не просила и не получала.

"Напротив, она решительно отвергла навязанный ей извне и поддержанный тогдашними государственными властями страны и раскольниками процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии <...> Так называемая автокефалия была предоставлена Константинопольским патриархатом не канонической Украинской православной церкви - крупнейшей конфессии Украины, <...> а группе раскольников, которые от нее отпали и продолжают против нее вражду. Именно из этих лиц, не имеющих законной хиротонии и благодати священства, и из их единомышленников Константинопольский патриархат вопреки канонам образовал "автокефальную церковь". И именно с этой раскольнической безблагодатной структурой блаженнейший патриарх Александрийский Феодор вступил в общение", - говорится в заявлении.

О создании Патриаршего экзархата Африки

Создание Патриаршего экзархата Африки не является притязанием РПЦ на каноническую территорию древней Александрийской церкви, а имеет лишь цель дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, которые не хотят поддерживать украинский раскол, подчеркивается в заявлении Священного синода Русской православной церкви.

"Такое непростое решение, принятое в ситуации признания Александрийским патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней церкви Александрийской, но преследует единственную цель - дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине", - говорится в заявлении.

Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения. Собрание иерархов Александрийской церкви, прошедшее 10-12 января, назвало "небратским ударом" это решение РПЦ.