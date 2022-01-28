Гринпис призвал Россию поддержать глобальное соглашение о пластике

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российское отделение Гринпис призывает российскую делегацию на предстоящей в феврале-марте в Кении сессии ассамблеи ООН по окружающей среде принять проект международного договора о пластике, который учитывает негативное влияние полимеров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организации.

"Российский Гринпис призывает главу российской делегации Александра Козлова выступить на пятой сессии ассамблеи ООН по окружающей среде за принятие амбициозной версии международного договора, которая учитывает негативное влияние пластика на всех этапах - добычи нефти, производства пластиковых товаров, их транспортировки, использования и утилизации. Петицию с этим призывом организация просит подписать своих сторонников", - говорится в сообщении.

Обсуждение возможных вариантов глобального соглашения о производстве и использовании пластика пройдет в Найроби с 28 февраля по 2 марта. В настоящее время известно о двух проектах резолюции: один предложен Перу и Руандой, другой - Японией. Гринпис выступает за первый вариант.

"Существующие инициативы по уменьшению загрязнения мирового океана пластиком позволят сократить его лишь на 7% к 2040 году. Только глобальное и всеобъемлющее соглашение позволит справиться с мусорным кризисом, сохранить природу, благополучие и здоровье людей и животных. Глобальный пластиковый договор должен охватывать весь жизненный цикл пластика: производство, транспортировку, использование, утилизацию", - заявила эксперт проекта "Ноль отходов" Гринпис России Анна Крюкова, чьи слова приводятся в сообщении.

По мнению организации, соглашение по пластику должно являться юридически обязательным для стран-участниц, остановить добычу ископаемого топлива для производства избыточных одноразовых пластиковых товаров и упаковки, стимулировать бизнес продавать продукты в контейнеры и бутылки покупателя и сокращать использование одноразовой упаковки.

"Необходимо запретить перевозить пластиковый мусор из богатых стран в бедные, из одних регионов в другие и обязать правительства обеспечить занятость работников при трансформации отрасли и учитывать интересы местных жителей, которые могут быть подвержены опасности от вредного производства", - полагают в Гринпис.