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Приставы сообщили, что депутат Мосгордумы Митрохин должен по штрафам 450 тыс. рублей

Пресс-служба партии "Яблоко" ранее сообщила, что Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин ограничен в выезде за рубеж из-за невыплаты задолженности по штрафам на общую сумму 450 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.

"На принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Центральному административному округу № 1 ГУ ФССП по Москве находятся исполнительные производства в отношении Митрохина С. С. о взыскании штрафов за административные правонарушения на общую сумму 450 тыс. рублей. В подразделении судебных приставов информация об оплате штрафов отсутствует", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба партии сообщила, что Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с его участием в прошлом году в несанкционированных акциях 27 января на Пушкинской площади и "пикете бомжей" у Совета Федерации 17 марта. При этом в партии отметили, что в рамках этих дел с депутата взыскали штрафы в размере 300 и 150 тыс. рублей соответственно. "Исходя из информации на "Госуслугах", штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в личном кабинете Митрохина", - добавили в "Яблоке".

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