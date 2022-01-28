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Эксперт: суды РФ получат десятки дел о продаже иностранцам детей от суррогатных матерей

Как считает адвокат Игорь Трунов, который представляет в РФ интересы китайских отцов детей от суррогатных матерей, подобные дела "так массово" будут слушаться впервые не только в России, но и во всем мире

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские суды в ближайшее время получат для рассмотрения по существу десятки уголовных дел в отношении суррогатных матерей, которые обвиняются в продаже китайским гражданам своих новорожденных детей в рамках программы суррогатного материнства. Как сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, который представляет в РФ интересы китайских отцов детей от суррогатных матерей, подобные дела "так массово" будут слушаться впервые не только в России, но и во всем мире.

"В Октябрьском районном суде Красноярска скоро закончится рассмотрение первого не только в российской юриспруденции, но и в мире уголовного дела в отношении суррогатной матери Тамары Яндиевой, которая 29 апреля 2020 года родила мальчика Ишо для китайских биологических родителей. Как заявило следствие, еще в отношении девяти суррогатных матерей, которые были участницами программ суррогатного материнства для китайских граждан, дела передаются в суды в ближайшее время", - рассказал собеседник агентства.

О деле

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде Красноярска. Как сообщал Трунов, следователи планируют "закрепить доказательства" в суде, которые будут использованы в качестве доказательной базы по отношению к остальным фигурантам дела. Приговор в отношении одной суррогатной матери может создать прецедент, в котором следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства, отмечал он.

Ранее СК возбудил также уголовное дело по фактам халатности в отношении заместителя главного врача перинатального центра в Красноярске. Также возбуждено уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа"). Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест. Всего в настоящем уголовном деле девять фигурантов.

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка для других людей. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении на детей. В нотариальной конторе женщины оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять свои интересы в государственных органах, и получили 850 тыс. рублей за передачу детей. Всего было установлено 19 младенцев, рожденных за вознаграждения и переданных подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки.

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