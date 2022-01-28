Петербургский Политех получил статус центра глобальной вирусологической сети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Институт биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИБСиБ СПбПУ) стал центром глобальной вирусологической сети GVN (The Global Virus Network). В рамках сотрудничества институт расширит свои возможности по исследованию и разработке вакцин, сообщила пресс-служба вуза.

"Мы надеемся на продуктивное взаимодействие с нашими коллегами из GVN в области исследования и разработки вакцин, включая совместные заявки на гранты и обмен опытом, а также сотрудничество по образовательным программам по направлению молекулярной вирусологии. <...> Сотрудничество с GVN также позволит расширить наши возможности по текущим научным проектам в области вирусологии, которые реализуются в рамках программы "Приоритет-2030" и деятельности НЦМУ "Передовые цифровые технологии", - процитировали в пресс-службе директора ИБСиБ, доктора биологических наук Андрея Васина.

По данным пресс-службы, ИБСиБ разрабатывает вакцины против COVID-19, гриппа, ВИЧ и располагает необходимым передовым оборудованием. Его вступление в сеть GVN означает присоединение к сообществу ведущих вирусологов, а также возможность стажировки молодых ученых в мировых центрах, привлечение новых разработок и технологий.

Глобальная вирусологическая сеть GVN - это профессиональное сообщество вирусологов-ученых, имеющих мировое призвание, в него входят 66 центров и 10 филиалов из 35 стран мира. Из России членами сети являются ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России, ФГАНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН и Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом.