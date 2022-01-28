Для госпитализации больных с COVID-19 в Петербурге могут развернуть 13 тыс. коек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Общее количество коек, которые могут быть развернуты для приема пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге с учетом резерва может составить 13 тыс. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Общая мощность коек, которые могут быть развернуты в Петербурге для госпитализации больных ковид, - более 13 тыс. При необходимости город готов задействовать дополнительно другие учреждения здравоохранения. Сегодня помощь пациентам оказывают 17 городских стационаров и три федеральных учреждения", - говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил о ситуации в медицинских учреждениях города на заседании в режиме видеоконференции под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Он отметил, что за два года борьбы с эпидемией в городских больницах введены в эксплуатацию четыре корпуса-трансформера общей мощностью 1 330 коек.

"В случае неблагоприятного развития ситуации будут дополнительно задействованы мощности федеральных и городских стационаров", - процитировала Беглова пресс-служба.

По данным городской администрации, сейчас в Петербурге развернуто 8 687 коек для больных с COVID-19 и пневмониями. На лечении в стационарах находятся 6 714 таких пациентов.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 13 976 человек, вчера было 11 808, а на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 4 тыс. Всего с начала пандемии в городе выявили 976 259 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 850 554 человека (3 281 за сутки), умерли 29 713 (57 за сутки).