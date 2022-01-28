В Адыгее к концу февраля планируют открыть четвертый ковидный госпиталь

МАЙКОП, 28 января. /ТАСС/. Власти Адыгеи в связи с ухудшением эпидемической обстановки готовы увеличить число койко-мест в ковидных госпиталях до 1 650. Четвертый госпиталь планируется открыть на базе Кошехабльской центральной районной больницы (ЦРБ) до конца февраля, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко.

"Сейчас у нас 900 койко-мест в ковидных госпиталях, но в связи с ухудшением обстановки мы можем увеличить их число до 1 650. На пике [заболеваемости COVID-19] в 2020 году мы вводили 1 260 коек. Разворачиваем четвертый резервный госпиталь на базе Кошехабльской ЦРБ, до конца февраля он будет готов к приему пациентов. В нем будет введено 100 коек с потенциальным развертыванием до 250 койко-мест", - сказал он, пояснив, что в случае необходимости власти намерены открыть дополнительные помещения в уже имеющихся госпиталях региона.

Сейчас имеющиеся госпитали загружены чуть более чем на 50%, с конца прошлой недели в республике прирост заболеваемости COVID-19 составил 40-50%. Такого роста не было никогда, даже летом прошлого года, когда массово увеличилось число заболевших, отметил собеседник агентства.

"Омикрон-штамм - новая беда, как именно он себя поведет, мы только догадываемся. Поэтому готовим дополнительные коечные места в развернутых госпиталях, освобождаем технические помещения, которые ранее были задействованы под хранение инвентаря, документации, разворачиваем их под палаты, увеличивая общую коечную емкость", - пояснил первый замминистра.

В Адыгее пока зафиксировано 16 случаев заболевания "омикроном", подтвержденных результатами секвенирования генома вируса в федеральных лабораториях. Пока все переболевшие - молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были вакцинированы и перенесли болезнь легко, добавил он.

Ранее со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Адыгеи сообщалось, что в связи с ухудшением эпидемической обстановки из-за роста числа заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом в поликлиниках Адыгеи приостановлен с 28 января плановый прием. По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 29 772 человек, на лечении находятся 3 099 человек (плюс 198 за сутки). С начала пандемии выздоровели 25 855 человек (плюс 117 за сутки), умерли 818.