Инфекционная больница в Саратове приняла первых пациентов

ТАСС, 28 января. Инфекционная больница на 400 мест в Саратове начала работу в пятницу, приняв первых пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов" , посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"В новую инфекционную больницу доставлены первые пациенты. Сегодня построенное высокотехнологичное медучреждение начало свою работу. Современная инфекционная больница рассчитана на 400 коек. Но в случае необходимости здесь можно разместить более 1 000 человек, не нарушая санитарных норм", - говорится в сообщении.

Инфекционная больница была построена в Саратове в декабре. В учреждении площадью будут работать 1 256 человек, из которых 1 000 - это врачи, средний и младший медицинский персонал. Ввод в эксплуатацию нового объекта, по данным властей, поможет разгрузить другие медицинские учреждения региона. Во время пандемии она будет полностью задействована под лечение заболевших COVID-19.

Служебное жилье для персонала больницы планировалось построить в Елшанке, отмечал Володин. Он сообщал, что со своей стороны сделает все, чтобы оказать поддержку в строительстве жилья.