Инфекционная больница в Саратове приняла первых пациентов

ТАСС, 28 января. Инфекционная больница на 400 мест в Саратове начала работу в пятницу, приняв первых пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"В новую инфекционную больницу доставлены первые пациенты. Сегодня построенное высокотехнологичное медучреждение начало свою работу. Современная инфекционная больница рассчитана на 400 коек. Но в случае необходимости здесь можно разместить более 1 000 человек, не нарушая санитарных норм", - говорится в сообщении.
Инфекционная больница была построена в Саратове в декабре. В учреждении площадью будут работать 1 256 человек, из которых 1 000 - это врачи, средний и младший медицинский персонал. Ввод в эксплуатацию нового объекта, по данным властей, поможет разгрузить другие медицинские учреждения региона. Во время пандемии она будет полностью задействована под лечение заболевших COVID-19.
Служебное жилье для персонала больницы планировалось построить в Елшанке, отмечал Володин. Он сообщал, что со своей стороны сделает все, чтобы оказать поддержку в строительстве жилья.