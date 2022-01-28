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Пандемия COVID-19

Суд отклонил коллективный иск петербуржцев об отмене антиковидных мер

В городе действует система предъявления QR-кодов о полном курсе вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения коллективный иск 86 жителей города об отмене ряда пунктов постановления губернатора о мерах против распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд административным истцам отказал", - сказано в сообщении.

Пункты, связанные, в частности, с допуском в общественные места на основании сертификата о вакцинации от ковида или подтвержденного статуса переболевшего истцы просили признать противоречащими Конституции РФ, федеральным законам "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "О физической культуре и спорте РФ", "О персональных данных", а также закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В Санкт-Петербурге действует система предъявления QR-кодов о полном курсе вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки (при наличии отрицательного ПЦР-теста) для допуска в общественные места и на мероприятия. Коды необходимо предъявлять при посещении музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, выставок, а также в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах.

С января без QR-кода запрещено посещать непродовольственные магазины, кафе и рестораны, за исключением производственных столовых и заведений в аэропорту и на вокзалах.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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