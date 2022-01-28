Кузнецова призвала депутатов проследить за оказанием помощи онкобольным в полном объеме

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция "Единая Россия") просит депутатов палаты проследить, чтобы в регионах онкобольным в полном объеме была оказана медицинская помощь. Об этом она заявила в пятницу связи с особым форматом оказания плановой медицинской помощи в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией.

"С началом пандемии коронавируса возникла проблема доступности оказания медицинской помощи детям, страдающим онкозаболеваниями. Мы, к сожалению, стали получать обращения от родителей детей, которые больны онкозаболеваниями, по разным поводам, в том числе связанным с госпитализацией", - отметила парламентарий в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья.

Так, подчеркнула она, сегодня наблюдается резкое повышение числа заболевших коронавирусом, а некоторые регионы уже объявили о приостановке плановой диспансеризации и плановой госпитализации. "И хотя мы знаем, что на онкологических пациентов это не распространяется, все же мы видим тревожные тенденции. Мне бы хотелось обратиться к коллегам-депутатам, зная, что предстоят региональные недели, внимательно проследить за тем, чтобы помощь онкологическим больным, и несовершеннолетним, и совершеннолетним, оказывалась в должном объеме", - сказала Кузнецова.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в среду, что остановка плановой медицинской помощи в России из-за коронавируса не предполагается, однако в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией будет особый формат ее оказания.

Некоторые регионы России из-за ситуации с пандемией уже приняли решение по приостановке плановой медицинской помощи. В частности, запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также оказание плановой медицинской помощи до особого распоряжения ввели во Владимирской области, со вторника в Архангельской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи, за исключением углубленной диспансеризации. Власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели из-за роста заболеваемости ковидом среди детей.