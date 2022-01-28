На склонах Эльбруса планируют установить три модульные базы для дежурства спасателей

НАЛЬЧИК, 28 января. /ТАСС/. Дежурные смены поисково-спасательных формирований будут размещены в трех модульных домиках на склонах Эльбруса для обеспечения безопасности туристов и альпинистов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии по итогам первого заседания межведомственной рабочей группы по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус".

Совещание прошло под руководством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, с участием в режиме видео-конференц-связи главы КБР Казбека Кокова, начальника ГУ МЧС России по КБР Михаила Надежина, директора Департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирины Макановой и генерального директора АО "Кавказ.РФ" Хасана Тимижева.

"Надежин отметил, что во исполнение указаний президента РФ о совершенствовании деятельности в области горного туризма, обеспечения безопасности туристов, сохранности их имущества, туристической инфраструктуры и окружающей среды МЧС России определило координаты земельных участков на южном и северном склоне горы Эльбрус и готово предоставить для размещения быстровозводимые объекты (модульные домики) для дежурных смен поисково-спасательных формирований", - говорится в сообщении.

Всего будут установлены три таких объекта. В текущем году планируется подъем и установка быстровозводимых трех модульных домиков на гору Эльбрус. Один модуль планируется установить на южном склоне на высоте 3 850 м (Гара-баши), два модуля - на северном склоне на высоте 2 500 м, третий модуль установят на северном склоне на высоте 3 800 м.

По мнению Надеждина, установка таких спасательных баз МЧС на склонах Эльбруса значительно уменьшит время реагирования спасателей при оказании помощи туристам и альпинистам, попавшим в беду на Эльбрусе. Высокогорные территории, на которых МЧС России планирует разместить объекты поисково-спасательных формирований МЧС России, находятся в ведении ФГБУ "Национальный парк "Приэльбрусье". Спасатели прорабатывают вопрос с парком о выделении земельных участков для размещения дежурной службы Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.