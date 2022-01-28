В Белом доме появился новый питомец - кошка Уиллоу

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. В Белом доме, официальной вашингтонской резиденции главы американской администрации, появился новый питомец - двухлетняя короткошерстная, серо-белая кошка по кличке Уиллоу. Это, как сообщила в пятницу газета The Washington Post , подтвердил пресс-секретарь супруги президента США Джилл Байден Майкл Лароса.

По его словам, процессу привыкания к новому месту способствуют привезенные в Белый дом любимые игрушки Уиллоу, названной так в честь Уиллоу-Гров, родного города Джилл Байден в штате Пенсильвания. Оттуда родом и сама кошка.

В 2020 году, как рассказал Лароса, Уиллоу прервала предвыборную речь супруги тогда еще претендента на пост президента США, выступавшей на одной из ферм в поддержку своего мужа. Кошка выскочила на сцену, с которой Джилл обращалась к избирателям, и едва не сорвала мероприятие. Хозяин фермы увидел, что животное понравилось Джилл, и подарил его ей.

Другой питомец президентской четы - щенок немецкой овчарки по кличке Коммандер, обосновавшийся в Белом доме месяц назад.

В вашингтонскую резиденцию Байдены изначально въехали с двумя своими собаками - овчарками по кличке Чемп и Мейджор. Первая в июне 2021 года умерла, а вторая так и не прижилась в Белом доме, так как проявляла агрессию и даже покусала одного из охранников. Ее пытались "перевоспитать", но безуспешно - она вновь накинулась на одного из посетителей резиденции. В результате Мейджора отправили в семейный дом Байденов в штате Делавэр под присмотр их знакомых.

The Washington Post напомнила, что кошек в Белом доме не было с 2009 года, с тех пор, как его покинул питомец 43-го президента США Джорджа Буша - младшего (кошка по кличке Индия).