Власти Липецкой области рекомендовали школам перейти на дистанционное обучение

"Школам рекомендуется организовывать образовательный процесс с применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий, максимально разобщить классы и усилить меры дезинфекции. В детских садах рассмотреть вопрос об организации дежурных групп", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в управлении образования региона, в школах решение о форме образовательного процесса будут принимать со своим учредителем, то есть с муниципалитетом. По данным собеседницы агентства, в регионе с начала недели почти в семь раз выросло число школьников на карантине из-за ОРВИ, гриппа и ковида - с 2 тыс. детей в понедельник до более чем 13 тыс. в пятницу. Если в понедельник в регионе полностью на дистанте была одна школа и частично - 70 классов в 24 школах, то, по данным на пятницу, ушли на карантин из-за ковида полностью детсад поселка Соколье Елецкого района, лицей №5 в Ельце и 22 класса в восьми школах региона, из-за ОРВИ и гриппа - школа села Колыбельское Чаплыгинского район, гимназия №19 и лицей №44 в Липецке, детсад деревни Алексеевка Задонского района. Также на дистанционное обучение из-за респираторных вирусных заболеваний перешли более 12 тыс. школьников - это учащиеся 523 классов 85 школ региона, а также воспитанники восьми групп в семи детских садах.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в семь раз - с 90 до 623. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено более 89,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81,9 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в некоторые учреждения общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. Сейчас в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.