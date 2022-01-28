Препарат Lagevrio показал эффективность против "омикрона" в лабораторных условиях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Лекарство Lagevrio на основе молнупиравира, применяемое для лечения COVID-19, показало свою эффективность против штамма "омикрон" в лабораторных условиях. Пресс-релиз, посвященный результатам соответствующих исследований, опубликован в пятницу на сайте американской компании Merck, которая является одним из разработчиков препарата.

Какими они могут быть?

"Омикрон" сменят другие варианты коронавируса. Какими они могут быть?

"Merck <...> и Ridgeback Biotherapeutics сегодня обнародовали данные шести доклинических исследований, демонстрирующих, что молнупиравир <...> активен в отношении варианта "омикрон" в лабораторных условиях", - говорится в заявлении.

Независимые исследования препарата провели ученые из Бельгии, Чехии, Германии, Польши, Нидерландов и США. Все они использовали клеточный анализ, позволяющий оценить эффективность молнупиравира и других веществ в борьбе с вызывающими озабоченность штаммами коронавируса, включая "омикрон".

В заявлении отмечается, что препарату предстоит пройти клинические испытания.

В среду Минздрав РФ одобрил обращение Lagevrio на территории России. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым из резервного фонда дополнительно выделяется свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом, в том числе на приобретение не менее 200 тыс. упаковок Lagevrio.