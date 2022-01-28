В Белгородской области более 10 тыс. детей перешли на дистанционное обучение из-за ковида

ТАСС, 28 января. Более 10 тыс. детей в Белгородской области находятся на дистанционном обучении в связи с коронавирусом, сообщил в пятницу оперштаб региона.

"На дистанционном обучении по причине заболевания коронавирусом 399 классов, это 10 419 человек. Только 6,2% от общего количества учащихся отправлены на удаленное обучение", - говорится в сообщении.

По причине заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение перевели 64 класса. Всего в белгородских школах ОРВИ болеют свыше 10,6 тыс. детей. За последнюю неделю в Белгородской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на 63%, накануне в регионе зарегистрировали первые случаи омикрон-штамма, также отмечается увеличение числа госпитализаций среди детей, заболевших ковидом.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 86 082 случая заражения коронавирусом, выздоровели 78 423 человека, умерли 1 907. В регионе введен обязательный масочный режим, для сотрудников старше 60 лет рекомендован удаленный режим работы. Также с октября детям до 14 лет запрещено без сопровождения взрослых находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров.