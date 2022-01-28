Корреспонденты ТАСС и "Это Кавказ" стали лауреатами и финалистами премии "Искра Юга"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Собственные корреспонденты информационного агентства России ТАСС Максим Тищенко и Валерий Стурит и автор портала "Это Кавказ" Мариам Тамбиева стали лауреатами конкурса СМИ "Искра Юга". Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

В этом сезоне в "Искре Юга" приняла участие 131 редакция СМИ юга России, а суммарное количество заявок составило более 600, что стало рекордом за все время существования конкурса.

Корреспондент ТАСС Максим Тищенко одержал победу в номинации "Лучший очерк" с текстом "Как старообрядцы ушли от преследований на Дон, или Почему бокс - грех, а бизнес - нет" (текст рассказывает об истории появления старообрядцев на Дону и о том, как они живут сейчас), а Валерий Стурит - в номинации "Лучшая публикация о науке и инновациях" с текстом "Вдох-выдох: как ученые из Краснодара упростили диагностику рака легких", где говорится о разработках ученых Кубанского госуниверситета, с помощью которых можно определять онкологические заболевания у человека на основе выдыхаемого воздуха. Также лауреатом премии стала автор проекта "Это Кавказ" Мариям Тамбиева. Она победила в номинации "Лучшая публикация на тему образа молодого предпринимателя" с текстом "Мама с перепелками".

Кроме того, финалистами премии в разных номинациях стали авторы портала "Это Кавказ" Диана Магомаева, Аза Терлоева, Чермен Улубиев (псевдоним Валерий Тайсаев).

В прошлом году корреспонденты ТАСС и портала "Это Кавказ" также одержали победу в конкурсе или стали финалистами.

Премия "Искра Юга" - профессиональная премия, в которой участвуют журналисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Главной целью мероприятия является повышение популярности масс-медиа в регионе, рост профессионального уровня журналистов ЮФО и СКФО, обмен опытом и установление профессиональных связей между изданиями.