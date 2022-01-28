В Минцифры посоветовали не оставлять настоящие персональные данные ради скидок

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россиянам стоит оценивать риски распространения своих персональных данных и не оставлять их везде с целью получения, например, скидок. Эксперты советуют называть вымышленные даты, заявил в пятницу директор Департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Бенгин.

"Очень часто я слышу от экспертов в области безопасности про легендирование. Люди пользуются другими именами, другими фамилиями, потому что вроде как зачем той же торговой площадке знать, как конкретно вас зовут или когда у вас день рождения. Если только чтобы у вас скидка была. В таком случае всем буду советовать [дату рождения] - конец декабря - это очень удобно, как раз скидка под подарки на Новый год", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Как отметил Бенгин, каждый раз, оставляя какие-либо персональные данные, россияне должны оценивать, какие риски повлечет их публикация. "Когда вы понимаете, что риска нет, можно оставлять. Когда вы видите, что риск есть, нужно внимательно следить за теми площадками, на которых вы оставляете. Конечно же, чем больше площадка, тем трепетнее она будет относиться к вашим персональным данным. За редким исключением, но в целом это некое правило. <…>Также бывают фишинговые ресурсы, которых у нас сегодня огромное засилье. Нужно следить, куда вы переходите и где оставляете данные", - подчеркнул он.

В целом, персональные данные не стоит раскрывать вовсе, если есть такая возможность, уверен замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. "Есть возможность не давать данные - не давайте", - сказал он.

Такого же мнения придерживается директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. "В крайних случаях я бы дала свои персональные данные, но с большой осторожностью", - сказала она. К примеру, для изучения цен на автомобили, по ее мнению, совершенно не стоит раскрывать продавцу данные о поле, составе семьи и даже называть имя и отчество на сайте.

Куровская также сообщила, что пострадавшие от действий мошенников могут обращаться в Центр не только в Москве. Филиалы заработали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, жители других городов могут обращаться за квалифицированной помощью дистанционно. Центр начал работать в сентябре прошлого года, за это время к специалистам обратились более 400 человек.