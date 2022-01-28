Глава Чувашии предложил проиндексировать соцвыплаты в соответствии с реальной инфляцией

ТАСС, 28 января. Власти Чувашии намерены проиндексировать социальные выплаты в соответствии с реальной инфляцией - в размере 8,86%. С такой инициативой выступил в пятницу глава региона Олег Николаев в послании Госсовету республики.

"В действующем законе о бюджете Чувашской Республики заложена индексация социальных выплат и пособий гражданам в размере 4%, согласно прогнозным значениям. Предлагаю проиндексировать названные выплаты в соответствии с реальной инфляцией с 1 февраля, а это на 8,86%, которая сложилась в Чувашской Республике исходя из индекса потребительских цен за прошедший период", - сказал он.

Николаев пояснил, что реальная инфляция за прошлый год сложилась существенно выше.

"С прошлого года начата реализация механизма осуществления всех социальных выплат по принципу социального казначейства. Причем президентом России ставится задача на основе данных личного профиля активно доводить до граждан информацию о положенных мерах государственной поддержки", - добавил глава республики.

Он также поручил Минтруду и Минцифры Чувашии представить дорожную карту реализации этой задачи.