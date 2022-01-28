В Петербурге проверяют медорганизации на применение запрещенного вещества при рентгене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Петербурга установил перечень медицинских организаций, где могли использовать запрещенный препарат при рентгеноскопических исследованиях. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель комитета Дмитрий Лисовец.

"В настоящее время мы выяснили перечень медицинских организаций, в которых потенциально данное вещество могло быть использовано. Мы установили всех пациентов, которым 24-25 января этого года выполнялись рентгеноскопические исследования в клинико-диагностическом центре (Консультативно-диагностический центр №1 - прим. ТАСС), и просим всех этих пациентов обратиться в центр для обследования", - рассказал он.

По его словам, комитет потребовал от всех медицинских организаций, в которых проводятся подобные исследования, не допускать использования веществ, не разрешенных к медицинскому применению.

Как сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города, был произведен обзвон всех людей, которые проходили обследования желудочно-кишечного тракта в Городском консультативно-диагностическом центре №1 последние две недели, с целью выяснения их состояния и при необходимости оказания медпомощи. Для работы привлечены врачи-токсикологи из федеральных и городских учреждений здравоохранения. "Главам администраций районов Петербурга, а также главным врачам учреждений здравоохранения было направлено уведомление о необходимости срочного приостановления применения указанной партии сернокислого бария", - говорится в сообщении.

"Мы оказываем всю необходимую помощь следственным органам в расследовании этой трагедии. Привлекаем экспертов, проверяем порядок закупки препарата и должностные инструкции сотрудников учреждения. По результатам представим выводы о причинах случившегося и лицах, допустивших нарушения", - процитировали в пресс-службе Лисовца.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу сообщила, что главврача консультативно-диагностического центра в Выборгском районе, где более 20 человек пострадали после рентгеноскопического обследования органов ЖКТ, задержали. Три пациента, проходившие через процедуру гастроскопии, умерли, предполагаемая причина произошедшего - использование контрафактного препарата.