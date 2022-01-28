В Бурятии направили более 70 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных

УЛАН-УДЭ, 28 января. /ТАСС/. Власти Бурятии направили дополнительно более 70 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных. Об этом сообщили журналистам в пятницу в республиканском штабе.

"Решением республиканского оперативного штаба под председательством главы Бурятии на лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих лечение на дому, выделено 70,4 млн рублей", - сообщили в оперштабе.

В Бурятии дополнительно к федеральным средствам из регионального бюджета выделяются деньги на лекарства для больных, которые лечатся от COVID-19 на дому. Это позволяет создать запас лекарственных средств.

За весь период пандемии коронавируса бесплатными лекарствами из республиканского бюджета обеспечены 50 тыс. жителей Бурятии. Республика в общей сложности направила на эти цели 87,5 млн рублей.

По состоянию на утро 28 января в Бурятии зарегистрировано 83 748 случаев заражения COVID-19, из них 1 153 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 434 пациента, занятость коечного фонда составляет 86,7%. Амбулаторно лечатся 11 612 человек. Всего умерли от COVID-19 2 597 человек, из них восемь - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом вакцины привиты 485 342 человека, завершил первичную вакцинацию 456 721 человек. Повторную вакцинацию начали 115 175 человек.