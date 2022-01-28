На Кубани оборудовали стационар в поликлинике, отремонтированной после подтопления

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края завершили проведение ремонта в поврежденной при июльских подтоплениях в 2021 году поликлинике в поселке Джубга Туапсинского района, также здесь оборудовали новый дневной стационар. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

В июле 2021 года на территории Краснодарского края шли сильные дожди, в результате оказались подтоплены жилые дома и соцобъекты, в том числе оказалась повреждена поликлиника в поселке Джубга Туапсинского района, уровень воды в помещении достигал 1,5 м, было повреждено и оборудование.

"Средства на ремонт помещения выделили из бюджета Краснодарского края. Работы провели в двух отделениях - для взрослых пациентов и детей. В них заменили напольную и настенную плитку, электропроводку, окна и двери, отремонтировали потолки и стены, системы отопления, водоснабжения и освещения, восстановили картохранилище, регистратуру. В отделении для взрослых пациентов обустроили новый дневной стационар на 10 коек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поликлинике установили новое оборудование и мебель, завершается благоустройство прилегающей территории, прием пациентов будет возобновлен с 31 января.