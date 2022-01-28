Власти Саратова закрыли на карантин еще 15 школ из-за заболеваемости ОРВИ

ТАСС, 28 января. Количество закрытых на карантин школ Саратова увеличилось до 52 из-за заболеваемости ОРВИ. С 29 января на карантин отправят учеников еще 15 учебных заведений, передает пресс-служба мэрии города своем Telegram-канале .

"На карантин с завтрашнего дня будут закрыты еще 15 учебных заведений. В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями с 29 января по 4 февраля закрываются на карантин: Русская православная классическая гимназия, Национальная (татарская) гимназия, гуманитарно-экономический лицей (1 корпус), школа №10, гимназия №34, школа №81, школа №14", - говорится в сообщении.

В четверг на карантин отправили семь учреждений, тогда число закрытых школ достигало 37. При этом отмечалось, что с пятницы в лицее №3 возобновляются занятия в 17 классах, 20 классов этого учебного заведения пока останутся на карантине в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

В целом в Саратовской области на дистанционный формат обучения перевели 157 классов из-за COVID-19 и 154 класса из-за ОРВИ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 28 января в Саратовской области выявлено около 141,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили около 129,5 тыс. пациентов, более 5,3 тыс. человек умерли от инфекции.