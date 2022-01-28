В Карелии разрешат на месяц уйти на дистанционное обучение детям с хроническими болезнями

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 января. /ТАСС/. Школьникам и студентам с хроническими заболеваниями в Карелии разрешат перейти на дистанционный формат обучения с 31 января по 1 марта. Для этого в организацию потребуется предоставить заявление от родителей или законных представителей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Обучающиеся образовательных организаций в Республике Карелия, которые имеют хронические заболевания, например, астму и сахарный диабет, могут перейти на удаленное обучение. По заявлению родителей или законных представителей школы, колледжи, техникумы с 31 января по 1 марта должны организовать для таких детей занятия по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных технологий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе принято решение приостановить посещение стационаров социального обслуживания с 28 января по 1 марта.

В регионе в ближайшее время ждут пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, связанной с распространением штамма "омикрон". Для возможности перераспределение медиков в регионе частично приостановили оказание плановой медпомощи. При этом ограничение не коснется плановой онкологической помощи, приемов детей до года, детей с сахарным диабетом, беременных, людей на диализе, а также направления пациентов на санаторно-курортное лечение.

По данным Минздрава Карелии, в республики за время пандемии выявили 96 869 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 658 человек, их которых не были вакцинированы 639. В ковидных стационарах получают лечение 690 пациентов, доля свободных коек составляет 25,6%. Выздоровели за все время 92 009 пациентов, умерли - 1 304. Одним компонентом вакцины привились 284 557 человек, что составляет 58,7% от взрослого населения республики или 73% от плана.