Число заражений "омикроном" в Москве возросло до 2 514

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число зарегистрированных в Москве случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 2 514, сообщается в пятницу на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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"По результатам геномного секвенирования <...> на 27 января в Москве зарегистрировано 2 514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 2 014 заболевших (80,1%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 500 случаев (19,9%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну", - говорится в сообщении.

25 января в управлении сообщали о 2 463 подтвержденных случаях "омикрона" в городе.

Отмечается, что наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию - 13,5%, ОАЭ - 10%, Египет - 9,8%, Доминиканскую Республику - 6,6%, а также с поездками в ряд других стран. В возрастной структуре взрослые от 40 до 65 лет составили 43%, от 18 до 39 лет - 42%.

Управлением Роспотребнадзора по Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

"Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - добавляется в материале.