В РЕК призвали решить вопрос с увековечиванием памяти жертв Холокоста в Змиевской балке

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский еврейский конгресс (РЕК) в год 80-летия трагедии в Змиевской балке предлагает на федеральном уровне решить вопрос увековечивания памяти расстрелянных и захороненных там во время Холокоста почти 20 тыс. евреев. Имена всех погибших можно выбить на стенах уже действующего общего мемориального комплекса или же поставить стелу в память о жертвах Холокоста на месте самого массового в РФ их захоронения, заявил ТАСС в пятницу президент РЕК Юрий Каннер.

"Змиевская балка в Ростове-на-Дону - крупнейшее на территории современной России место захоронения жертв Холокоста, своего рода "российский Бабий яр". Это и место самого масштабного убийства мирного населения во время Великой Отечественной войны, по символичности сравнимое с Пискаревским кладбищем в Санкт-Петербурге, где похоронены жертвы блокады Ленинграда. Мы длительное время ведем диалог с местными властями, но к решению так и не пришли. Надеюсь, в годовщину трагедии вопрос установки памятника будет решен при поддержке и местных, и федеральных властей", - сказал Каннер.

По его словам, в архитектуре мемориального комплекса "Змиевская балка", установленного еще в советское время, предусмотрена возможность выбить на стене имена и фамилии всех погибших, но сегодня это место пустует.

"Мы готовы предложить разные варианты. Можно выбить имена погибших евреев на стене мемориального комплекса или поставить отдельный памятник - жертвам Холокоста. Мы уже собрали много имен - более 4 тыс. Было бы правильно решить вопрос с установкой памятника в этом году - в год 80-летия с начала расстрелов - 11-12 августа 1942 года", - добавил Каннер.

По данным архивных источников, в августе 1942 года нацистами в Змиевской балке были убиты более 27 тыс. беззащитных мирных граждан разных национальностей и вероисповеданий, в основном, евреев. Точное число жертв неизвестно. В 1975 году на месте казни и захоронения был создан мемориал "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке".