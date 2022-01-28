Псковские власти ожидают увеличения числа суточных случаев заражения коронавирусом

ПСКОВ, 28 января. /ТАСС/. Число суточных случаев заражения коронавирусом в Псковской области через две недели увеличится более чем в два раза, до 500 случаев в сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в пятницу на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. На данный момент, по его словам, уровень заболеваемости в Пскове и Псковском районе уже превышает в 1,5 раза средние показатели по региону.

"Система здравоохранения испытывает крайне высокую нагрузку. <...> Мы должны трезво смотреть на вещи. Если заболеваемость будет расти еще две недели такими же темпами, у нас будет до 500 новых случаев в сутки и даже больше. Это вполне реальная угроза, что наша система здравоохранения может попросту лечь", - отметил губернатор.

По его словам, чтобы удержать ситуацию с распространение коронавируса, власти региона перевели школы Пскова и Псковского района на дистанционный режим работы. При этом он отметил, что колледжи и вузы региона не планируется переводить на дистанционный режим работы.

"Уровень заболеваемости в Пскове и в Псковском районе почти в 1,5 раза превышает средний по области. Более того, именно в этих муниципалитетах выявлен наибольший объем "омикрона". Новый штамм особенно быстро распространяется среди молодежи - плюс 77% случаев за неделю, и среди детей - плюс 64%. В Пскове на этой неделе на карантине <…> находились 145 классов, в Псковском районе на карантин ушла вся карамышевская школа", - пояснил Ведерников.

Ситуация с "омикроном"

В свою очередь главный санитарный врач региона Александр Нестерук сообщил, что каждый четвертый случай заражения коронавирусом в области относится к штамму "омикрон". "В 60 пробах выявлен штамм "омикрон". Если [ранее] доля "омикрона" составляла 14,9%, то на текущей неделе это 24,6%, значит практически четверть, каждый четвертый случай заболевания в области связан с штаммом "омикрон", - сказал Нестерук.

По оценке Ведерникова, в регионе "складывается непростая эпидситуация". "Новый штамм коронавируса спровоцировал начало новой волны заболеваемости. Третью неделю подряд рост числа новых случаев составляет свыше 40%. Если сразу после новогодних праздников у нас фиксировалось 80-90 заболевших в сутки, сегодня эта цифра уже более 220. У Псковской области впервые за долгое время самая низкая динамика роста заболеваемости на всем Северо-Западе. Мы находимся на почетном последнем 11-м месте. Такого результата мы достигли благодаря тому, что не принимали сиюминутные, интуитивные решения", - сказал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 74 937, выздоровели 70 148 пациентов, 1 410 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.