В Петербурге возбуждено 431 административное дело из-за нарушений при уборке города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция Петербурга по результатам проверок уборки, обеспечения чистоты и порядка городских территорий возбудила 431 административное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По результатам проверок уборки, обеспечения чистоты и порядка на территориях Санкт-Петербурга с 1 января по 28 января 2022 года проверено свыше 4,4 тысячи многоквартирных домов, в 30% жилых зданий были выявлены нарушения. Инспекцией проверена деятельность свыше 590 управляющих организаций. Большая часть нарушений приходится на частные управляющие организации, ТСЖ и ЖСК. <…> Всего с начала января 2022 по результатам проверок возбуждено 431 административное дело, сумма штрафных санкций по которым предусмотрена в размере 34,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, высота снежного покрова в Петербурге достигла рекордных для этой зимы 38 см. По приведенным им данным, в Петербурге в январе уже выпало 48 мм осадков, что на четверть превышает месячную норму.

Согласно прогнозу, в предстоящую субботу снег постепенно прекратится, а в воскресенье в регионе ожидаются новые снегопады.