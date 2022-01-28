В Рязани представили разработанный студией Артемия Лебедева бренд региона

ТАСС, 28 января. Бренд Рязанской области, который в течение полугода разрабатывали специалисты региона совместно с экспертами студии Артемия Лебедева, представили в Рязани в пятницу вечером. Власти области рассчитывают, что в течение короткого времени визуальное воплощение бренда закрепится в сознании людей и будет активно использоваться для продвижения товаров и услуг, заявил в ходе презентации заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

Ранее студия Артемия Лебедева совместно с Корпорацией развития Рязанской области разработала бренд региона.

"Мне кажется, что наш бренд визуально очень четко подчеркивает всю уникальность нашей территории - располагает, заставляет вглядываться в детали и даже любоваться оригинальной графикой и цветовым сочетанием. И я уверен, что под новым брендом регион сможет выгодно выделяться среди наших соседей. И, поверьте, пройдет совсем немного времени, и он закрепится в сознании всех и будет ассоциироваться с лучшим набором характеристик Рязанской земли, ее жителей и достижений", - сказал он.

Как подчеркнул Никитин, в течение полугода несколько сотен жителей региона, дизайнеры, социологи и маркетологи работали над созданием бренда - выдвигали идеи, участвовали в соцопросах и фокус-группах. В результате специалисты пришли к выводу о том, что Рязань - это "регион гармонии, технологий и природы, это место, где жизнь находится в балансе между драйвом и спокойствием". Визуальное изображение бренда Рязанской области представляет собой стилизованный желтый шлем-купол, под которым в две строки написано слово "Рязань". Логотип будет использоваться для выстраивания деловых контактов региона, а также в брендировании продукции, товаров и услуг, производимых в Рязанской области.

"Каждый видит свое - кто-то видит шлем богатырский, кто-то - купол собора, а кто-то видит купол соборной мечети. И со временем люди, которые будут использовать эту символику и то, что с ней связано, будут находить новые области и формы применения бренда территории", - отметил руководитель центра социологических исследования Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Владимир Горнов.