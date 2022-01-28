Треть госслужащих в Пермском крае переведут на дистанционную работу с 1 февраля

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Пермского края продлили действующие антиковидные ограничения до 28 февраля. С 1 февраля 30% госслужащих будут переведены на дистанционную работу, сообщает региональное правительство.

"По итогам обсуждения текущей эпидобстановки члены оперштаба поддержали решение о продлении текущих ограничительных мер до 28 февраля. Кроме того, 1 февраля руководителям госорганов требуется организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30% государственных гражданских служащих, работников, не замещающих должности гражданской службы, органов государственной власти Пермского края, работников государственных предприятий и учреждений", - говорится в релизе.

Также руководителям предприятий рекомендовано последовать примеру госорганов. Торговым центрам необходимо обеспечивать нахождение посетителей только в масках.

В Пермском крае до конца февраля сохраняется запрет на ночную работу общепита, а также режим строгой самоизоляции для пожилых людей. Также сохраняется запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун.