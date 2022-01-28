Власти Ярославской области увеличили количество коек для детей с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Ярославской области создали 30 дополнительных коек в Тутаевской больнице для приема детей с коронавирусом, всего в регионе оборудовано 169 коек для детей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В регионе открыты 30 дополнительных коек для приема детей с COVID-19. Они развернуты в Тутаевской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Ранее в Ярославле для детей развернули 84 койки в инфекционной клинической больнице и 15 коек для приема подростков в больнице им. Н. А. Семашко. В Рыбинске 30 коек предусмотрено в инфекционном отделении больницы №2 им. Н. И. Пирогова, а также 10 коек в городской больнице №4.

Сейчас загруженность коечного фонда, рассчитанного на прием детей, составляет 74%, занято 104 койки. Как уточнили в пресс-службе, при необходимости количество коек еще будет увеличено.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии в области зарегистрировано 92 081 случай заражения коронавирусом, выздоровели 81 935 человек, умерли 2 075 человек. Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1 348 пациентов.