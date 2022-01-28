Еще два суда в Подмосковья закрылись из-за коронавируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Волоколамский и Солнечногорский суды Московской области приостановили свою работу до 7 февраля в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Волоколамский городской суд Московской области временно приостанавливает свою работу с 26 января 2022 года. Предполагаемая дата возобновления работы в штатном режиме - 7 февраля 2022 года", - говорится на сайте суда. Аналогичное сообщение размещено на сайте Солнечногорского суда Подмосковья.

Ранее о приостановке работы из-за новой волны коронавируса сообщил Химкинский городской суд. На сайте суда говорится, что многие сотрудники заболели.

Частично изменен режим работы Мосгорсуда, районных судов Москвы и мировых судей Москвы.

"В связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее нового штамма в период осложнения эпидемиологической обстановки с учетом значительного роста количества заболевших и необходимостью строгого соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на территории города Москвы частично изменен режим работы Московского городского суда, районных судов города Москвы, мировых судей города Москвы", - говорится на сайте Мосгорсуда.

Там отмечается, что приостановлен личный прием граждан председателями судов, а также временно ограничен доступ в здания судов города Москвы лицам, которые не являются участниками процессов, в том числе представителям СМИ, не имеющим аккредитации.