Число пациентов с ковидом в стационарах Петербурга выросло на 25% за неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом, проходящих стационарное лечение, в Петербурге за неделю выросло на 25%. Об этом написал на своей странице в сети "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В последнюю неделю мы наблюдаем увеличение стационарных больных, при сравнении предыдущего семидневного интервала с текущим рост составил более 25%. Самые большие темпы заболеваемости мы видим среди детского населения. Для детей мы продолжаем перепрофилирование стационаров: в ближайшие дни откроем детское инфекционное отделение в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина, которое не работало с весны 2020 года, для беременных перепрофилируется роддом № 10", - написал он.

Как сообщил в пятницу губернатор Петербурга Александр Беглов, в стационарах города запас основных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом пополняется еженедельно, такая же ситуация в амбулаторной сети. При существующей загрузке запас создан на три недели.

"В городе подготовлен план действий с учетом сложной эпидситуации. Увеличена мощность службы 122. Обратиться туда можно круглосуточно. Добавлен контроль звонков по вызову врача на дом. Теперь голосовой помощник делает исходящий звонок и уточняет - приходил ли к петербуржцу специалист", - сказал губернатор.

По данным Лисовца, общее количество амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом составляет сегодня более 70 тыс., а всего на дому с признаками ОРВИ находятся более 160 тысяч человек. "Это количество создает беспрецедентную нагрузку на амбулаторную сеть - сегодня мы преодолели пиковые показатели прошлых волн, когда на дому одновременно лечились 150 232 человек, что было в декабре 2020 года", - отметил он.

По прогнозу главы комитета, текущая непростая ситуация будет продолжаться еще несколько недель. "Комитет по здравоохранению поддерживает любые ограничительные мероприятия, направленные на разобщение коллективов и ограничение контактов потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми", - добавил он.