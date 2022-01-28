В Калининградской области ожидают пик заболеваемости COVID-19 в феврале

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Власти Калининградской области ожидают пика заболеваемости COVID-19 в феврале. Об этом заявил в обращении к жителям в пятницу губернатор области Антон Алиханов, сославшись на прогнозы специалистов.

"Специалисты считают, что пик [заболеваемости COVID-19] в Калининградской области придется на февраль", - сказал Алиханов, отметив, что уже сейчас число новых случаев заражения коронавирусом в регионе приближается к одной тысяче в сутки и резкий рост заболеваемости отмечается в том числе среди детей - число классов, переведенных на карантин, исчисляется сотнями.

"Система здравоохранения [области] мобилизована и готова к борьбе с очередной волной вируса", - заявил Алиханов, отметив, что медики научились бороться с новой инфекцией. В данной ситуации введение полного локдауна не расценивается как выход. Также не планируется централизованный перевод школ на дистант, заметил он.

Для пациентов с коронавирусом и пневмониями в стационарах развернуто около 2 тыс. коек, из них более 100 - с аппаратами ИВЛ. Свободно почти 200 коек, но уже в субботу общее число мест в стационарах будет увеличено, отметил Алиханов. На амбулаторном лечении в области находятся более 5,5 тыс. человек. В борьбе с коронавирусом задействовано около 3 тыс. медиков, в том числе студенты старших курсов медицинского института Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

В целом, по его словам, новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает более легкое течение болезни, и в регионе отмечается сокращение случаев госпитализации заразившихся. "Цифры относительные госпитализации снизились практически в два раза по отношению к показателям осени прошлого 2021 года", - сказал Алиханов, заметив, что чаще других в стационары по-прежнему попадают люди старшего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями. "Таким людям стоит сократить социальные контакты и поберечь себя, как и всем нам", - отметил он. Губернатор выразил надежду, что ситуация с коронавирусом стабилизируется уже весной, учитывая, что уровень вакцинации в области один из самых высоких в стране, и пообещал, что действующие ограничения начнут отменяться, как только появится такая возможность.