В Госдуме предложили сделать Анапу центром постковидной реабилитации детей

ТАСС, 28 января. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложить сделать Анапу базовым курортом для постковидной реабилитации детей. Об этом он сообщил в ходе посещения Всероссийского детского центра "Смена", сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.

"В Анапе множество санаториев и пансионатов, куда приезжают лечиться со всей России. В ситуации с коронавирусом особенно важно, чтобы детям было, где восстановиться после болезни, поправить здоровье, находясь в окружении сверстников или с семьей. Анапа должна стать одним из основных таких мест притяжения, с комфортным сервисом и доступными ценами", - сказал он.

В ходе встречи с руководством города они обсудили законодательные инициативы, которые помогли бы развитию Анапы как семейного курорта.

Ранее первую программу постковидного восстановления для детей запустили на бальнеологическом курорте "Мацеста" в Сочи. Там принимают детей от шести лет. Первые взрослые программы восстановления на Кубани запустили еще в 2020 году.

О ситуации с коронавирусом

В начале пандемии коронавируса случаи заражения детей отмечались редко, но с лета прошлого года, при появлении дельта-штамма, фиксируется рост заражения среди детей и подростков. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 11 502 657 случаев заражения, умерли 329 443 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.