Лесопромышленный комплекс мощностью 2,8 млн кубометров построят в Архангельской области

ТАСС, 28 января. Новый резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ) ООО "Группа компаний "УЛК" построит в отдаленном Пинежском районе Архангельской области современный лесопромышленный комплекс мощностью 2,8 млн кубометров продукции в год. Инвестиции в проект составят 20 млрд рублей, будет создано 1 800 рабочих мест, сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Современный лесопромышленный комплекс создаст новый резидент АЗРФ в Пинежском районе Архангельской области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Инвестор займется строительством завода, заготовкой древесины на выделенных в аренду лесных участках и выпуском пиломатериалов и пеллет с использованием новейших технологий", - говорится в сообщении.

Проект заявила "Группа Компаний "УЛК", он предусматривает увеличение мощности лесозаготовительного подразделения, строительство современного лесопильного производства, пеллетного завода, собственной ТЭЦ, дорог к лесным участкам и 154 км асфальтированной автомагистрали с двусторонним движением, пяти подъездных железнодорожных путей протяженностью 7,5 км, инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения. Для перевозки грузов будут использовать изготовленные по спецзаказу автопоезда, мощностью в три раза больше, чем стандартные транспортные средства. Инвестиции в проект превысят 20 млрд рублей, реализация которого позволит трудоустроить около 1 800 жителей региона.

"Несмотря на то, что комплекс будем создавать в труднодоступной местности, "с нуля", с ограниченными трудовыми ресурсами для данного региона, приступить к лесозаготовке планируем уже в текущем году, а к концу 2023 года - полностью запустить проект. На максимальную производственную мощность - 2,8 млн кубометров в год, с отлаженным производственным процессом рассчитываем выйти в 2026 году. Объемы заготовки будем увеличивать постепенно. Сформируем штат специалистов в сфере лесозаготовки и переработки, обучим людей, приобретем необходимую технику для строительства дорог к делянкам и большегрузы, которые будут ездить по специально построенной трассе, чтобы предотвратить нагрузку на местные дороги", - привела пресс-служба слова генерального директора предприятия-инвестора Валентина Буторина.

Комплекс разместится неподалеку от поселка Междуреченский и железнодорожной станции Карпогоры-Пассажирская. Здесь будут выпускать переработанные лесоматериалы и пеллеты, а на начальной стадии продавать заготавливаемый круглый лес, выручка от реализации которого послужит финансовой поддержкой для создаваемого предприятия.

Руководитель проекта отметил, что в производстве предусмотрено применение передовых технологий и современного оборудования с высоким уровнем автоматизации. Всего в Архангельской области реализуется 98 инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ.