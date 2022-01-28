Минздрав констатировал хорошую переносимость прививок от ковида подростками 12-17 лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ по итогам переговоров министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с министром здравоохранения Аргентинской Республики Карлой Виссотти.

"Обсудили ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией среди детей и подростков в России и Аргентине. Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что главной темой переговоров стало обсуждение эффективности российской вакцины "Спутник V" при профилактики нового штамма "омикрон". В частности, Виссотти рассказала об активном и успешном применении "Спутника V" на территории Аргентины. "Аргентинская сторона проявила интерес к передовым российским наработкам в сфере лечения и профилактики COVID-19, в том числе интраназальной форме вакцине "Спутник", клинические испытания которой уже начались", - сообщили в пресс-службе.

Также стороны обсудили возможности расширения двустороннего взаимодействия между Россией и Аргентиной в сфере здравоохранения. Мурашко отметил, что к таким направлениям можно отнести борьбу с онкологическими заболеваниями, ревматологию, постковидную реабилитацию, совместную разработку новых лекарственных препаратов и другие. "Главы минздравов России и Аргентины договорились продолжить взаимодействие по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в министерстве.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.