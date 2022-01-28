Операторов МФЦ подключат к работе Единой регистратуры Калужской области

ТАСС, 28 января. Операторы многофункциональных центров (МФЦ) в Калужской области подключатся к работе Единой регистратуры региона, ведущей круглосуточный прием звонков по номеру "122", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"К деятельности Единой регистратуры Калужской области, которая круглосуточно ведет прием телефонных звонков по номеру "122", в ближайшее время подключатся операторы многофункциональных центров", - говорится в сообщении.

Подключение к работе операторов МФЦ позволит сконцентрировать усилия для оказания оперативной помощи пациентам, которые лечатся от коронавируса дома. В Калужской области за последние пять дней заболеваемость ковидом увеличилась почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

Сейчас в области развернуто более 1,3 тыс. коек для пациентов с COVID-19, 830 из них заняты. Власти региона подготовили резервные инфекционные койки, заключили контракты на поставку медицинского кислорода, подготовили резерв сотрудников для расширения штатов кол-центров и областного телемедицинского центра.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 28 января, в Калужской области с начала пандемии выявлено 69 564 случая заражения коронавирусом, в том числе 300 - за последние сутки. Выздоровели 63 488 человек, 1 286 пациентов умерли. Регион достиг 92% от плана по вакцинации населения против коронавируса.