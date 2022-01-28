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Пандемия COVID-19

В Тверской области открыли центры амбулаторной помощи для детей с ОРВИ и COVID-19

Они заработали на базе поликлиник в Твери. Центры помогут разделить потоки здоровых и больных детей, упорядочить работу педиатров, обеспечить тестирование детей и при необходимости их госпитализацию

ТАСС, 28 января. Три центра амбулаторной помощи для детей с признаками ОРВИ, коронавирусной инфекции и подтвержденным диагнозом COVID-19 открыли в Твери, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

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Накануне глава Тверской области Игорь Руденя отмечал, что в регионе наблюдается кратное увеличение заболеваемости среди детей. Из-за роста числа заразившихся коронавирусом пять школ региона работают в дистанционном режиме.

"В Тверской области начали работу три специализированных детских центра амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

Детские центры амбулаторной помощи развернули на базе поликлиник в Твери. Как отметили в пресс-службе, за счет работы центров планируется разделить потоки здоровых детей и с признаками заболеваний, упорядочить работу педиатров, обеспечить тестирование детей и при необходимости госпитализацию.

В Тверской области созданы специализированные инфекционные отделения для детей с коронавирусной инфекцией на базе двух больниц. В городской детской больнице №3 в Твери в ближайшее время проведут ремонтные работы для создания инфекционного госпиталя на 100 коек для детей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 106 265 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 111 человек, умерли 2 447. За сутки выявлены 636 случаев коронавируса.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьПандемия COVID-19
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