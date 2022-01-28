Ульяновские школы, колледжи и техникумы с 31 января перейдут на удаленный формат обучения

УЛЬЯНОВСК, 28 января. /ТАСС/. Школьники и студенты колледжей и техникумов Ульяновской области с 31 января по 7 февраля перейдут на дистанционный режим обучения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"В соответствии с внесенными изменениями в период с 31 января по 7 февраля на дистанционное обучение переходят все школы, колледжи и техникумы области. Исключение составляют практические занятия обучающихся образовательных организаций медицинского профиля", - отмечается в сообщении.

Вузам Ульяновской области также рекомендовано перевести образовательный процесс в дистанционный формат. Детские сады продолжат работать в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических требований.

С 31 января по 7 февраля для несовершеннолетних будут приостановлены тренировки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку на территории Ульяновской области, и оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Кроме того, в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса в регионе приостановлена деятельность секций и кружков для несовершеннолетних в очном формате. По решению областной санитарно-противоэпидемической комиссии приостановлено проведение профилактических медосмотров детей в возрасте от 1 года до 17 лет, диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также диспансеризация взрослых, за исключением углубленной диспансеризации после перенесенного коронавируса.

Ранее в регионе были переведены на дистанционный формат учреждения дополнительного образования для несовершеннолетних. Работодатели Ульяновской области должны перевести на дистанционный формат работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями и беременных.

В Ульяновской области на данный момент превышен недельный эпидпорог среди детей от 7 до 14 лет - на 100,2%, среди подростков от 15 лет и старше - на 156,9%. На лечении в областной детской инфекционной больнице в настоящее время находятся 23 ребенка с подтвержденным коронавирусом. По состоянию на 28 января, на дистанционное обучение переведены 657 классов в 190 школах. В их числе 251 класс по причине массового распространения ОРВИ и 406 классов в связи с коронавирусом.