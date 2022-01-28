В Москве перед стартом Олимпиады открыли посвященную фигурному катанию выставку

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Создатель музея фигурного катания на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск" "Ледяной олимп" Андрей Уваров представил свою выставку "Наш олимпийский лед" в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В создании выставки приняли участие олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Боброва, Аделина Сотникова, а также участники предстоящей Олимпиады чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов и серебряные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин.

"У меня была задача показать именно артефакты, костюмы, в которых выступали наши олимпийские чемпионы. Компьютеры все имеют, а увидеть подлинный значок Панина-Коломенкина (первый российский олимпийский чемпион - прим. ТАСС) дорогого стоит, - сказал Уваров. - Возможно, это выставка не такая академическая, но здесь есть красивые фотозоны, мне хотелось бы привлечь этим внимание молодежи к Олимпиаде".

Выставка продлится до 13 февраля. В период проведения выставки посетители могут поболеть за фигуристов в специально организованной фан-зоне.