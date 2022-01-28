Голикова: без учета смертей из-за ковида смертность в РФ в 2021 году снизилась на 1,02%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Смертность в России в 2021 году снизилась на 1,02%, если не учитывать смерти из-за ковида. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Без учета избыточной смертности от COVID-19 смертность в Российской Федерации за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах", - сказала Голикова.

По ее словам, в 2021 году смертность из-за болезней системы кровообращения снизилась на 1%, из-за новообразований - на 3,7%, из-за вируса иммунодефицита человека - на 8,5%, из-за туберкулеза - на 8,9%, из-за болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - на 14,6%. Кроме того, отметила вице-премьер, на 0,9% сократилась смертность по внешним причинам.

Смертность в декабре

Смертность в России в декабре 2021 года снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В целом в прошлом году показатель вырос на 15,9%, сообщила Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%, в целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года", - сказала она.

По информации Росстата, в декабре 2021 года в стране умерли более 215,5 тыс. человек против 243,2 тыс. за год до этого. Всего в прошлом году зарегистрировали свыше 2,4 млн смертей против около 2,1 млн в 2020-м.

Смертность из-за коронавируса

Коронавирус в декабре 2021 года стал основной причиной 49 122 смертей в России, при этом в 4 732 случаях это требует дополнительного подтверждения.

"COVID-19 как основная причина смерти. В декабре 2021 года зафиксировано 44 390 таких случаев. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в декабре - 4 732", - сообщается на сайте ведомства.

Еще в 1 000 случаях ковид не был основной причиной летального исхода, но повлиял на него, а у 4 508 умерших коронавирус был выявлен, но не оказал значимого влияния на наступление смерти.

При этом оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщал, что в декабре в стране умерли 33 288 человек. Расхождение с данными Росстата связано с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

В ноябре 2021 года, по уточненным данным Росстата, коронавирус стал основной причиной 80 888 смертей (включая 8 463 случаев, когда это требует дополнительного подтверждения). Его выявили еще у 7 250 умерших, однако в 5 788 случаях он не повлиял на наступление летального исхода.

В декабре 2020 года в России от ковида умерли 32 408 человек (при этом в 5 396 случаях это требует дополнительного подтверждения), еще у 12 923 вирус был выявлен, но в 10 418 случаях он не оказал значимого влияния на исход.

Смертность в январе

Смертность в России за 27 дней января 2022 года снизилась на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году и на 17,3% по сравнению с таким же периодом в прошлом декабре, сообщила Голикова.

"По оперативным данным, за 27 дней января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 23,7%, по сравнению с 27 днями декабря 2021 года - на 17,3%", - сказала Голикова.

Численность населения

Численность населения России по итогам 2021 года снизилась с 146,2 млн до 145,5 млн человек, следует из данных Росстата.

По оценке ведомства, на 1 января 2022 года число жителей страны составило 145 478 097 человек (на 1 января 2021 года - 146 171 015 человек), но эти данные не учитывают информацию, собранную во время последней переписи населения.

Естественная убыль населения в 2021 году составила 1,04 млн человек - в стране родились 1,4 млн младенцев, при этом умерли 2,44 млн россиян.

В 2021 году россияне заключили больше браков, чем в 2020-м, - 923,6 тыс. против 770,8 тыс., следует из информации Росстата. Также они чаще разводились - в прошлом году в стране зарегистрировали 644,2 тыс. разводов против 564 тыс. годом ранее.