Росстат сообщил о снижении численности населения на 0,7 млн человек по итогам 2021 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Численность населения России по итогам 2021 года снизилась с 146,2 млн до 145,5 млн человек, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

По оценке ведомства, на 1 января 2022 года число жителей страны составило 145 478 097 человек (на 1 января 2021 года - 146 171 015 человек), но эти данные не учитывают информацию, собранную во время последней переписи населения.

Естественная убыль населения в 2021 году составила 1,04 млн человек - в стране родились 1,4 млн младенцев, при этом умерли 2,44 млн россиян.

В 2021 году россияне заключили больше браков, чем в 2020-м, - 923,6 тыс. против 770,8 тыс., следует из информации Росстата. Также они чаще разводились - в прошлом году в стране зарегистрировали 644,2 тыс. разводов против 564 тыс. годом ранее.

Смертность из-за коронавируса

По данным Росстата, коронавирус в декабре 2021 года стал основной причиной 49 122 смертей в России, при этом в 4 732 случаях это требует дополнительного подтверждения.

"COVID-19 как основная причина смерти. В декабре 2021 года зафиксировано 44 390 таких случаев. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в декабре - 4 732", - сообщается на сайте ведомства.

Еще в 1 000 случаях ковид не был основной причиной летального исхода, но повлиял на него, а у 4 508 умерших коронавирус был выявлен, но не оказал значимого влияния на наступление смерти.

При этом оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщал, что в декабре в стране умерли 33 288 человек. Расхождение с данными Росстата связано с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

В ноябре 2021 года, по уточненным данным Росстата, коронавирус стал основной причиной 80 888 смертей (включая 8 463 случаев, когда это требует дополнительного подтверждения). Его выявили еще у 7 250 умерших, однако в 5 788 случаях он не повлиял на наступление летального исхода.

В декабре 2020 года в России от ковида умерли 32 408 человек (при этом в 5 396 случаях это требует дополнительного подтверждения), еще у 12 923 вирус был выявлен, но в 10 418 случаях он не оказал значимого влияния на исход.