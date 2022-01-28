Акция протеста из-за водной проблемы прошла в провинции Ирана на границе с Афганистаном

ТЕГЕРАН, 28 января. /ТАСС/. Демонстрация в защиту прав жителей Ирана на воду реки Гильменд прошла в пятницу в провинции Систан и Белуджистан на границе с Афганистаном. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, акция состоялась у пограничного КПП "Милак". Участники демонстрации призывали иранские власти вступить с афганской стороной в переговоры по вопросу права управления водными ресурсами. После завершения акции несколько человек попытались разбить стекла грузовых автомобилей, принадлежащих афганцам и припаркованных в приграничной зоне. Службы безопасности пресекли эти действия.

Другая демонстрация прошла у консульства Афганистана в Захедане, административном центре провинции Систан и Белуджистан.

Заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Маджид Мирахмади заявил, что "Иран имеет законное право на воду реки Гильменд и решает этот вопрос путем диалога". "Любое отклонение от этого пути, включая протесты, не только не помогает, но мешает добиться этого законного права", - добавил он.

В марте 2021 года в афганской провинции Нимроз состоялось официальное открытие плотины на реке Гильменд в приграничном с Ираном районе. По данным Тегерана, в 2021 году Афганистан предоставил только 5% от положенной Ирану воды, а в 2022 году пока не выполняет в полной мере своих обязательств.