В Мордовии суточное число заражений коронавирусом выросло в два раза за неделю

ТАСС, 28 января. Суточный показатель заражений коронавирусом в Мордовии за неделю вырос в два раза - до 200 случаев, при этом число госпитализированных больных значительно не увеличилось, сообщается на сайте правительства республики.

"За неделю число новых случаев заражения в сутки увеличилось более чем в два раза и превысило цифру в 200 человек. Минздраву поручено усилить контроль за обеспечением медработников средствами защиты. Количество стационарных больных у нас пока значительно не увеличилось - около 600 человек, основная нагрузка сейчас ложится на поликлиники", - цитирует пресс-служба Здунова.

Уточняется, что среди госпитализированных 60% пациентов - представители старшей возрастной группы. Отмечен рост заболеваемости среди работников промышленных предприятий, детей до 17 лет и работников сферы здравоохранения.

По словам главного санитарного врача по Мордовии Татьяны Харитоновой, заболеваемость среди детей в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Идет таже сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В этой связи Роспотребнадзор предложил приостановить посещение несовершеннолетними торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита, занятия в помещениях дополнительного образования и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей. Кроме того, Роспотребнадзор по Мордовии внес предложение обязать работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников.