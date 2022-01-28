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В Кабардино-Балкарии с этого года запустят программу социального туризма для детей-сирот

На реализацию проекта в бюджете республики заложили средства в размере 500 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 28 января. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) запускают программу по социальному туризму в рамках которого будет организован отдых детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в возрасте 7-14 лет. Об этом сообщили журналистам в пятницу в правительстве региона, со ссылкой на материалы очередного заседания кабмина.

"В Кабардино-Балкарии с этого года стартует проект по развитию социального туризма, который на рассмотрение правительству республики представил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков. В бюджете региона на его реализацию заложены средства в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Развитие социального туризма - это региональный проект для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 14 лет. Социальный турпроект включает обеспечение транспортом, проживание в санаториях, пансионатах, гостиницах республики, питание, экскурсии. Отмечается, что Кабардино-Балкария является одним из немногих российских регионов, где реализуется программа социального туризма.

Сейчас программы социального туризма внедряются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области и республике Башкортостан.

Теги
РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
Пандемия COVID-19
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