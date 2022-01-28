Президент Аргентины рассказал, что предпочел "Спутник V" другим вакцинам

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что, выбирая между различными вакцинами от коронавируса, предпочел привиться российским препаратом "Спутник V".

"Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю "Спутник V", - сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Я очень доверяю этой вакцине. Я привился, а потом заболел, и я уверен, что хорошо перенес эту болезнь благодаря тому, что был привит "Спутником V", - отметил он.

Помимо "Спутника V", в Аргентине для иммунизации населения используют вакцины американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, а также китайских производителей Sinopharm и Cansino.

Первую прививку "Спутником V" Фернандес сделал в январе прошлого года. В начале апреля он сообщил, что заразился коронавирусом. Глава государства перенес болезнь без осложнений. 6 декабря он вакцинировался российским препаратом в третий раз.

"Спутник V" - первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников.