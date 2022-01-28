Эксперт заявил, что ситуация с госпитализацией среди беременных остается стабильной

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Количество госпитализаций беременных женщин не увеличивается на фоне роста выявляемости у них случаев коронавируса. Об этом в пятницу заявил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих.

"Сейчас мы видим, что мы идем вверх по количеству выявляемости [ковида], но госпитализация или пребывание в тяжелой госпитальной ситуации беременных, требующих реанимационных мероприятий, не увеличилось", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам эксперта, за прошедший месяц российские врачи стали в среднем консультировать по 20-25 беременных пациенток с ковидом в сутки, однако болезнь протекает у них легче, чем ранее. "Хотелось бы иметь надежду, что штамм "омикрон" даст нам возможность какой-то передышки, какого-то массового иммунитета", - добавил он.

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 366,6 млн заражений коронавирусом и более 5,6 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 11 502 657 случаев заражения, умерли 329 443 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.