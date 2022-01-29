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Пандемия COVID-19

СМИ: премьер Канады ушел на самоизоляцию после заражения COVID-19 одного из его детей

Джастин Трюдо ранее сообщил, что чувствует себя хорошо и будет работать из дома

ОТТАВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится на карантине из-за того, что один из его троих детей заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

По его данным, из-за этого глава правительства в виртуальном формате посетит первое в этом году заседание национального парламента, которое намечено на 31 января. Кто именно из детей заболел, не уточняется.

В четверг Трюдо написал в Twitter, что после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом, уходит на пятидневный карантин. При этом результат его экспресс-теста был отрицательным. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и будет работать из дома, а также в очередной раз призвал канадцев вакцинироваться.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
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