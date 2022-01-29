Эксперт: рассмотрение кассации по скифскому золоту займет не менее полугода

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Рассмотрение Верховным судом Нидерландов кассационной жалобы музеев Крыма на решение о передаче коллекции скифского золота Украине займет не менее полугода, сообщил ТАСС руководитель международной ассоциации "Таврида" и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.

В конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. В пресс-службе судебной инстанции в четверг подтвердили, что жалоба получена и первым шагом будет начало предварительного административного процесса. Сроки рассмотрения не назывались.

"Не меньше полугода, - сказал Молохов, отвечая на вопрос ТАСС, сколько займет рассмотрение кассации. - Сейчас жалоба будет направлена Украине, они будут свои возражения присылать. Дальше возражения на возражения".

Юрист отметил, что процесс по скифскому золоту во многом затянулся из-за пандемии коронавируса. Сейчас сроки зависят от того, сохранятся ли ковидные ограничения в Нидерландах. "Судьям кассационной инстанции нужно еще раз все взвесить. Полгода - это минимум. Это не какой-то затянутый процесс, для таких дел - это нормальные сроки", - считает Молохов.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.