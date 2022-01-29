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Пандемия COVID-19

Минобороны направило более 200 медиков на помощь Подмосковью в борьбе с коронавирусом

Среди них врачи-инфекционисты, а также средний и младший медицинский персонал

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 220 военных медиков направлено в Московскую область из Санкт-Петербурга для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Из Военно-медицинской академии имени Кирова Санкт-Петербурга в Московскую область направлен медицинский отряд численностью более 220 военнослужащих для оказания помощи гражданскому населению в борьбе с COVID-19. Военные медики доставлены в Подмосковье бортами военно-транспортной авиации ВКС России и уже приступили к лечению гражданских пациентов во временном медицинском центре, развернутом на фондах Конгрессно-выставочного центра Минобороны России в подмосковной Кубинке", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что в составе группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, в том числе 73 врача и более 150 курсантов академии.

"Курсанты академии будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава как средний и младший медицинский персонал", - отметили в министерстве. Там подчеркнули, что все курсанты оказывают помощь по собственному желанию, каждый из них прошел специальную подготовку в академии.

С начала пандемии коронавируса группировка военных медиков из Санкт-Петербурга в четвертый раз направляется в Подмосковье для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с COVID-19.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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